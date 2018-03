David Goffin maakt volgende week rentree op ATP Miami

Brussel - David Goffin (ATP 7) verschijnt volgende week opnieuw op het court. De Belgische nummer één is vertrokken richting Miami, waar hij zal aantreden op het plaatselijke Masters 1.000-toernooi. De Luikenaar kwam niet meer in actie sinds zijn opgave in de halve finales van het ATP-toernooi in Rotterdam.

Goffin kreeg op 17 februari tijdens zijn halve finale tegen Grigor Dimitrov in Rotterdam een bal vol op het oog. Vervolgens gaf hij forfait voor de toernooien in Marseille en Indian Wells. Op 3 maart kondigde Goffin aan dat hij er niet bij zal zijn wanneer België het in de kwartfinale van de Davis Cup opneemt tegen de Verenigde Staten (6-8 april). “Na de Miami Open moet ik terugkeren naar Europa om mijn oog te laten nakijken. Ik zal dus niet kunnen aantreden in het Davis Cup-duel met de Verenigde Staten. Ik hoop dat ik dan de rest van het seizoen rustig kan afwerken”, zo klonk het.

Donderdag is Goffin op het vliegtuig gestapt richting Florida. “Blij dat ik naar Miami ga om het Miami Open te spelen!”, tweette de Luikenaar. “Dit is een heel belangrijke test om er zeker van te zijn dat mijn oog oké is en dat alles goed is voor de rest van het seizoen.”

Het Masters 1.000 in Miami vindt plaats van 21 maart tot 1 april. In 2016 schopte Goffin het in Florida tot in de halve finales. Vorig jaar werd hij in de achtste finales uitgeschakeld door de Australiër Nick Kyrgios.