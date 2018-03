Achtste editie Handzame Classic zoekt opvolger voor Kristoffer Halvorsen

Vrijdag vindt de achtste editie van de Handzame Classic (1.BC) plaats. Met Team Sky, Quick-Step Floors, BMC, Bora-Hansgrohe, Lotto Soudal en Katusha-Alpecin komen er zes WorldTour-teams aan de start. De kans dat een massaspurt beslist over de zege is zeer groot, al werd het parcours deels gewijzigd en vooral pittiger gemaakt. De Bredene-Handzame Classic, gepromoveerd tot ééndagswedstrijd buiten categorie, maakt geen deel meer uit van de Napoleon Games Cup.

Vorig jaar ging de zege naar de Noor Kristoffer Halvorsen. Hij haalde het na een massasprint van de Brit Adam Blythe en Kenny Dehaes. Laatstgenoemde won in 2013 deze wedstrijd. Alle edities van de Bredene-Handzame Classic eindigden steeds op een massasprint.

“Het deelnemersveld is er alvast naar om er een boeiend kijkstuk van te maken”, stelt organisator Bert Pattyn. “Misschien is het nu wel moeilijker voor de renners van de spurtersploegen om het pak bijeen te houden, omdat het parcours wat pittiger werd gemaakt. Ik kijk alvast uit naar de snelle mannen in het pak, zoals de winnaar van vorig jaar. Maar ik tip ook Rémi Cavagna en de winnaar van de recente Danilith-Nokere Koerse, Fabio Jakobsen. Net als de ex-winnaars Erik Baska (2016) en Kenny Dehaes (2013). Ook Moreno Hofland, Baptiste Planckaert, Adam Blythe en streekrenner Timothy Dupont maken kans in een mogelijke massasprint.”

Het parcours in een notendop:

Start Bredene aan het Staf Versluyscentrum om 12u45. Dan via Gistel, Middelkerke, Nieuwpoort, Koksijde, Veurne, Adinkerke, De Moeren, Alveringem, Poperingen, Vleteren, Sulferberg, Monteberg, Kemmelberg, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Diksmuide, Kortemark en Handzame, waar na 144 kilometer nog drie plaatselijke ronden volgen van elk 18 kilometer. Aankomst voorzien om 17u30.

De hellingen:

Sulferberg (82 km), Monteberg (87 km), Kemmelberg (89 km), Ruidenberg (133 km), Ruidenberg (151 km), Ruidenberg (169 km), Ruidenberg (186 km).

De deelnemende ploegen:

WorldTour:

Team Sky (Bel), Quick-Step Floors (Bel), BMC (VSt), Bora-Hansgrohe (Dui), Lotto Soudal (Bel), Katusha-Alpecin (Zwi).

Procontinentale teams:

Direct Eenergie (Fra), Delko Marseille-KTM (Fra), Wanty-Groupe Gobert (Bel), Vital Concept (Fra), Roompot-Nederlandse Loterij (Ned), Israel CA (Isr), Sport Vlaanderen-Baloise (Bel), WB-Aqua Protect-Veranclassic (Bel), CCC (Pol), UnitedHealthcare (VSt), Hagens Berman Axeon (VSt).

Continentale ploegen:

Tarteletto-Isorex-SH (Bel), Cibel-Cebon (Bel), Joker Icopal (Noo), Development Team Sunweb (Dui).

Erelijst:

2017: Kristoffer Halvorsen (Den)

2016: Erik Baska (Slk)

2015: Gianni Meersman

2014: Luka Mezgec (Sln)

2013: Kenny Dehaes

2012: Francesco Chicchi (Ita)

2011: Steve Schets