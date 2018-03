Russisch vrachtvliegtuig verliest meer dan drie ton goud bij het opstijgen

Een Russische vrachtvliegtuig heeft bij het opstijgen in de Siberische stad Jakoetsk meer dan drie ton goud uit zijn laadruimte verloren. De laadklep was bij de start losgeraakt, waardoor een deel van de vracht op de startbaan terechtkwam.

Medewerkers van de luchthaven verzamelden op de besneeuwde startbaan meer dan 170 goudstaven die samen 3,4 ton wogen. Volgens experten ging het om een legering van goud en zilver. De juiste oorzaak van het incident met het viermotorig propellervliegtuig van het type Antonov AN-12 is nog niet bekend. Mogelijk was de vracht in het toestel niet goed vastgemaakt en is die beginnen schuiven.

Het vliegtuig, dat als bestemming de Siberische grootstad Krasnojarsk had, vervoerde in totaal meer dan negen ton goud. De vracht is eigendom van een Russisch mijnbouwbedrijf. De uitgestrekte en dunbevolkte regio Jakoetsk ligt op bijna 5000 kilometer van Moskou en is rijk aan delfstoffen. Er bevinden zich enkele grote goud- en diamantmijnen.