BS Ter Duinen steunt Bednet

Hechtel

Hechtel-Eksel - BS Ter Duinen heeft zijn goed hart laten zien. Op vrijdag 9 maart nam de school deel aan de grote pyjamadag.

Alle leerlingen en leerkrachten kwamen op deze dag in hun pyjama naar school. Dat deden ze om Bednet, de organisatie die instaat voor internetonderwijs voor zieke jongeren die niet naar school kunnen gaan, te steunen. Iedereen liep de hele dag lang vrolijk rond in zijn of haar pyjama. Dat was een mooi beeld. Op die manier waren de gedachten van de leerkrachten en leerlingen van Ter Duinen bij de jongeren die door ziekte niet naar school kunnen gaan.