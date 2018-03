Goggia wint super-G Äre, eindzege voor Weirather op WB alpijnse ski

De Liechtensteinse Tina Weirather eindigt voor het tweede jaar op rij bovenaan het eindklassement in de Wereldbeker super-G. Donderdag triomfeerde Sofia Goggia in het Zweedse Äre in de laatste super-G van het seizoen. De Italiaanse boekte haar vijfde WB-zege uit haar carrière, de derde dit seizoen. Goggia pakte woensdag nog de eindzege in de afdaling.