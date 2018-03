Laurens Devos voor het eerst op hoofdtabel bij senioren op ITTF-toernooi Challenge Pools Open

Paralympisch kampioen Laurens Devos (17) treedt donderdag vanaf 18u50 aan de zijde van zijn oudere broer Robin aan in de eerste ronde van het dubbelspel op het Challenge Pools Open tafeltennistoernooi in Spala. Hij staat zo voor het eerst op de hoofdtabel van een ITTF-seniorentoernooi. Dat meldt zijn coach Carlo Agnello.

“Ook bij de U21 bereikte Laurens als derdejaarsjunior voor het eerst de hoofdtabel in de Challenge Series, dit is een mijlpaal in zijn carrière”, zegt Agnello. “Vanaf dit jaar proberen we verschillende toernooien bij de senioren mee te pikken, om aansluiting te vinden met dat niveau.”

Devos veroverde op de Paralympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro de gouden medaille in de klasse 9 (hemiplegie of hersenverlamming). Hij hoopt er dit jaar ook bij te zijn op de Olympische Jeugdspelen in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires (6-18 oktober). “Laurens heeft nog een goede kans om zich te plaatsen”, aldus Agnello. “Per continent wordt er een plaatsingstoernooi georganiseerd. De winnaars kwalificeren zich voor Buenos Aires. In Kroatië sneuvelde Laurens jammer genoeg in de halve finales. Na die toernooien krijgt de top twaalf van de uitgezuiverde ranking ook nog tickets voor de Jeugdspelen, en er wordt nog een wildcard uitgedeeld. Op die ranking is Laurens momenteel elfde. De Jeugdspelen zouden een fantastisch ervaring zijn met het oog op die ultieme droom, de Olympische Spelen.”

Laurens en Robin Devos dubbelen in Spala voor het eerst samen op dit niveau, omdat Robins vaste dubbelpartner Cécric Nuytinck niet aantreedt in Polen. De broers nemen het in de eerste ronde op tegen een duo uit Hongkong: Ho Kwan Kit en Ng Pak Nam. In de zestiende finales bij de U21 verloor Laurens Devos met 3-0 van de Pool Marek Badowski. De setstanden waren 11-4, 11-7 en 13-11.