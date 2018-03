Lotto Soudal rekent op André Greipel in Milaan-Sanremo

Brussel - Lotto Soudal trekt zaterdag met vier Belgen naar Milaan-Sanremo. Jasper De Buyst, Jens Debusschere, Jens Keukeleire en Nikolas Maes lijken wel allen in dienst te moeten rijden van spurtbom André Greipel.

De 35-jarige Greipel mocht dit seizoen al één keer zijn handen in de lucht steken, eind januari in de slotetappe van de Tour Down Under. Vorige week in Parijs-Nice finishte hij twee maal als derde. In Milaan-Sanremo kon Greipel nog nooit vooraan finishen.

De Duitser krijgt naast de vier Belgen ook de Deen Lars Bak en zijn Duitse makker Marcel Sieberg mee.

. Selectie Lotto Soudal:

Lars Bak (Den), Jasper De Buyst (BEL), Jens Debusschere (BEL), André Greipel (Dui), Jens Keukeleire (BEL), Nikolas Maes (BEL), Marcel Sieberg (Dui)