Goud en zilver voor Brasa Limburg op Flanders Cup Brazilian Jiu Jitsu

Heusden-Zolder - De jiujitsuclub Brasa Limburg uit Heusden-Zolder zakte dit weekend met een kleine groep vechters en supporters af naar Brakel in Oost-Vlaanderen waar 400 deelnemers verzamelden voor de Flanders Cup Brazilian Jiu Jitsu.

Bij Braziliaans Jiu Jitsu mag er niet gestoten en getrapt worden. Het doel is de tegenstander naar de grond te werken met een worp of takedown, op de grond onder controle te houden en hem tot opgave te dwingen door een klem of verwurging.

Bart Schraepen van Brasa Limburg won in de klasse tot 70 kg twee gevechten gewonnen. Hij verloor alleen zijn halve finale en behaalde zo een mooie bronzen medaille. Rik Broux won in de klasse tot 94 kg drie gevechten en verloor nipt in de finale. Zo behaalde hij toch een nette zilveren medaille.

Daarna kwamen beide heren uit in de open gewichtsklasse, waar alleen de podiumwinnaars uit alle klassen zijn toegelaten. Een zware klasse met alleen de besten van het tornooi, dus. Bart en Rik stonden beiden aan de uiteinden van de bracket, waardoor ze elkaar pas in de finale konden ontmoeten. En… dat gebeurde! Ze wonnen beiden al hun partijen en stonden zo tegenover elkaar in de finale. Rik heeft daarbij de overwinning aan Bart geschonken. Goud en zilver voor de heren!

Heb je interesse in Braziliaans Jiu Jitsu? Neem dan zeker contact op met Brasa Limburg. Ze bieden 1 week gratis introductielessen aan voor beginners.