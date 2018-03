Kendall Jenner schept ‘duidelijkheid’ over haar geaardheid

Het Amerikaanse topmodel Kendall Jenner is in een interview met Vogue dieper ingegaan op vragen over haar geaardheid. De 22-jarige brunette is naar eigen zeggen puur hetero, al staat ze misschien wel open voor een experiment.

Als er één telg is van de Kardashian-clan die haar privéleven goed verborgen kan houden, dan is het wel Kendall Jenner. Ze pakt niet uit met romantische kiekjes op Instagram en ook in de realityreeks ‘Keeping Up with the Kardashians’ blijft haar amoureuze leven uit de schijnwerpers. Net omdat ze weinig deelt, zijn er de voorbije jaren geruchten opgedoken dat Jenner lesbisch zou zijn. Maar dat is niet het geval, zegt ze in een zeldzaam openhartig interview in het aprilnummer van het modeblad.

Onder de radar

“Ik denk dat de roddel de ronde doet omdat ik me niet zoals mijn zussen gedraag. Zij pakken uit met hun lief. Niemand heeft me ooit gezien met een kerel. Ik zou trouwens altijd onder de radar willen blijven met een lief”, klinkt het. Ze voegt eraan toe dat ze niet lesbisch noch biseksueel is. “Ik denk dat ik geen enkel lesbisch of biseksueel beentje in mijn lichaam heb zitten, maar ik weet het ook niet zeker. Wie weet? Ik ben iemand die graag ervaringen opdoet. Ik ben er niet tegen, maar ik heb op dat vlak nog niet geëxperimenteerd.”

Geen transgender

En de reactie wordt nog een tikkeltje vreemder en tegenstrijdiger. “Ik heb een soort mannelijke energie. Maar dat bedoel ik niet verkeerd, want ik ben geen transgender. Maar mijn energie is sterk. Ik beweeg me ook anders. Maar ik ben niet lesbisch. Ik heb ook niets te verbergen. Zoiets zou ik nooit geheimhouden.” Als Jenner duidelijkheid wilde scheppen, dan is het bij haar fans niet zo overgekomen. Velen onder hen laten weten dat de antwoorden van hun idool hen volledig in de war brengen omdat ze eigenlijk op niets slaan.

the number of people in my mentions explaining the concept of sexual fluidity to me, a bi girl, is... delightful — ellie (@eleanorbate) 14 maart 2018

this sounds like the shit you say in primary school when people call u gay for liking the powerpuff girls or smth — ???????? ???? ???????? ???????? (@seokjeonss) 14 maart 2018

kendall jenner talking about “not being gay” was the gayest response of all time ndkkdk i’m pretty sure i’ve said her exact words in middle school when i tried to deny it oof — ash (@ehmpties) 14 maart 2018

Kendall Jenner said she was down to experience but isn’t bisexual or gay? Sis is in denial about her true self. — Medusa ?? (@AyrimPadillaOxo) 14 maart 2018