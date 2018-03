Waarom steken pakjesbezorgers briefje in de bus en bellen ze niet aan? “Vooral probleem bij Bpost”

Een herkenbare ergernis: je verwacht een pakje, zit netjes thuis en toch vind je een briefje in je bus. Waarom belt die chauffeur niet aan of wacht die op z’n minst tot je de deur komt opendoen? De ombudsdienst van post- en pakjessector is op de hoogte van het probleem, maar begrijpt niet waarom ze dat doen. “Die pakjesbezorgers hebben er geen baat bij om pakjes niet af te leveren”, vertelt ombudsman Ronny Van Gossum. “Wij zijn procentueel de grootste speler op de markt”, aldus de woordvoerder van Bpost. “Mogelijk heeft de ombudsdienst daar geen rekening mee gehouden.”

“Drie dagen na elkaar zeggen ze ons: ‘We gaan vandaag leveren’. Wij passen ons aan opdat er iemand thuis is. En als je dan in de loop van de dag online het pakje wil volgen, zie je plots de datum veranderen en komt het pakje een dag later”, getuigt een vrouw bij De Inspecteur op Radio 2. “Eerst dacht ik dat het aan mijn vriend lag”, getuigt een andere vrouw, “dat hij even niet thuis was of te lui was om open te doen, maar twee dagen later heb ik net hetzelfde meegemaakt, het lag dus niet aan hem.”

Herkenbaar? Toch wel zo blijkt. Want het regent klachten van mensen die een briefje in de bus vinden met “Je was niet thuis, we komen morgen terug” of “Je pakje ligt klaar in een afhaalpunt”.

Groeiend probleem

“Het is een groeiend probleem”, vertelt de ombudsman van pakjesbezorgers in een interview op Radio 2. “De klachten die we krijgen gaan bijna uitsluitend over Bpost.” Volgens de woordvoerder van Bpost heeft dat te maken met het feit dat ze de grootste speler zijn op de Belgische markt. “In B2C (Business 2 customer nvdr.) hebben wij meer dan 50 procent van de markt in handen”, vertelt Barbara van Speybroeck. “Het is niet verwonderlijk dat er procentueel meer klachten zijn over Bpost.”

Incentives?

Doorgaans hebben chauffeurs er alle baat bij om hun pakketten af te leveren, klinkt het bij verschillende koeriersbedrijven.“Als een chauffeur terugkomt met een pakket, moet hij uitleggen waarom hij dat pakje niet heeft kunnen afleveren”, vertelt een woordvoerder van UPS. “Dat betekent dat de chauffeur de dag nadien een extra stop moet maken. Het is dus niet in zijn voordeel om terug te komen met niet afgeleverde pakketten.”

Ook bij Bpost worden klachten van klanten onderzocht, vertelt woordvoerder Barbara Van Speybroeck. “Als er regelmatig klachten komen over één ronde, zullen we een onderzoek opstarten”, klinkt het. Zijn de chauffeurs en postbodes van Bpost dan overwerkt? Toch niet vindt Van Speybroeck. “Postbodes krijgen geen opgelegd aantal secondes dat ze moeten wachten. Als er een bel is, zijn ze verplicht om aan te bellen en een redelijke termijn te wachten. Een goed werkende bel is een must en dat is niet altijd vanzelfsprekend.”

Betaald per pakje

Bij Post NL krijgen pakjesbezorgers een financiële stimulans, chauffeurs worden daar deels betaald per afgeleverd pakje. “In de vergoeding van de chauffeur heb je deel-elementen. Het eerste is de reistijd, tweede is het aantal werkuren en het derde is het effectief afleveren van het pakket. De chauffeur krijgt dus écht een stimulans om zijn pakketje écht af te leveren”, aldus de woordvoerder van Post NL aan De Inspecteur.

Bij Bpost bestaat zo’n financiële stimulans niet. “De pakjesbezorgers en postbodes krijgen gewoon een goed loon, met heel wat extralegale voordelen, dat is hun incentive”, vertelt van Speybroeck nog. “De postbode krijgt een loon om zijn job goed uit te voeren. Als er klachten komen en die persoon zijn job dus niet goed doet, gaan we dat onderzoeken en indien nodig gaan we die persoon begeleiden. Wij werken er elke dag aan om onze service nog te verbeteren. Per dag leveren wij zo’n 190.000 pakjes en daarvan kan 14 procent niet op de eerste keer afgeleverd worden. Als mensen de indruk hebben dat pakjes nooit op de eerste keer afgeleverd worden, dan is dat maar een indruk”, aldus nog de woordvoerder van Bpost.