Na Gucci en Armani stopt Versace nu ook met bont

Het Italiaanse modemerk Versace gaat geen bont meer gebruiken. Dat heeft ontwerpster Donatella Versace bekendgemaakt in een interview met het magazine The Economist’s 1843.

Bont maakt al lang deel uit van de Versace-producten. Maar Donatella Versace maakt duidelijk dat dit in de toekomst niet langer het geval zal zijn. “Bont? Daar stop ik mee. Ik wil geen dieren doden om mode te maken. Het voelt niet goed aan”, zegt ze in het interview.

Voorlopig is op de website van Versace nog weinig te merken van die koerswijziging. Op de website van het modemerk worden vrouwen nog altijd aangemoedigd om over te gaan tot de aankoop van een “met bont opgesmukte jas die de hoofden doet draaien”.

De dierenrechtenorganisatie Gaia reageert donderdag wel al verheugd op de aankondiging. “Bont is niet meer van deze tijd. Het is een product dat teert op de ellende van pelsdieren en kan nooit diervriendelijk zijn. Dat een bekend en populair modemerk als Versace verklaart geen bont meer te gebruiken: dat is alweer een grote stap vooruit”, zegt directeur Ann De Greef.

Eerder hadden ook al modemerken als Gucci, Armani en Hugo Boss beslist om het gebruik van bont stop te zetten.