Barcelona moet Busquets drie weken missen met gebroken teen

FC Barcelona-middenvelder Sergio Busquets heeft zich woensdag in de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen Chelsea geblesseerd aan de rechterteen. Busquets zal drie weken out zijn met een breukje in de vijfde teen van zijn rechtervoet, zo meldde zijn Catalaanse club. Aanvankelijk werd enkel aan een kneuzing gedacht.

Busquets, normaal een vaste basisklant, werd woensdagavond na een uur uit voorzorg vervangen door de Portugees André Gomes. De Blaugrana kwamen vlak na zijn wissel op 3-0, hetgeen de eindstand zou worden.

De middenvelder is door het breukje onzeker voor de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League, op 3 of 4 april. De terugwedstrijd is een week later, op 10 of 11 april. Vrijdag wordt geloot voor de kwartfinales van het kampioenenbal en kennen de Catalanen hun tegenstander.

De competitiewedstrijden tegen Athletic Bilbao (18 maart) en Sevilla (31 maart) lijkt Busquets zeker te missen. Ook de oefeninterlands met Spanje, tegen Duitsland (23 maart) en Argentinië (27 maart), gaan waarschijnlijk aan de middenvelder voorbij.