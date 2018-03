VIDEO. Beringse frituur pakt uit met unieke installatie: “Meer dan enkel frietjes bakken”

Beringen - Frieten bakken in de richting van de klant. Je komt het maar in één Limburgse frituur tegen. Sinds enkele maanden staat de nieuwe frietketel in de Beringse frituur De Heide recht voor de klanten “Het zorgt ervoor dat je het contact met de klant behoudt tijdens het bakken”, zegt eigenaar Soraya Vanwelden. De frituurinstallatie doet trouwens meer dan enkel frietjes bakken.

Het concept van naar de mensen toe bakken is niets nieuws. In de Engelse ‘fish and chips’-zaken is dat de gewoonte. “Wij moesten onze installatie vernieuwen en het bedrijf dat de frituurinstallaties verkoopt ...