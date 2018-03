Het onthutsende resultaat van grote slaapenquête: 1 op de 10 Belgische koppels slaapt in aparte slaapkamers

ColliShop deelt naar aanleiding van de Dag van de Slaap de opvallendste resultaten van de nationale slaapenquête die het in samenwerking met Prof. Dr. Johan Verbraecken van UZ Antwerpen liet uitvoeren. Een online slaapexpert van polste vorig jaar bij 2.000 Belgen naar hun slaapgewoontes. Daaruit blijkt onder andere dat 44% niet tevreden is over zijn slaap en dat 1 op de 10 koppels in aparte kamers slapen.

Hoe is het in België met ons slaappatroon gesteld? We vroegen het tijdens een grootschalig onderzoek in augustus aan 2.000 Belgen: mannen en vrouwen, jong en oud, met of zonder kinderen… Wat zijn onze slaapgewoonten? Hoe tevreden zijn we over de duur en kwaliteit van onze slaap? En waarvan liggen we ‘s nachts wakker? Dit zijn de resultaten van de nationale slaapenquête.

(klik op de afbeelding om deze te vergroten)