Victoria’s Secret-model deelt foto van de dag waarop haar gevraagd werd “een beetje af te vallen”

Het Australische model Bridget Malcolm heeft jaren geworsteld om haar lichaam te leren appreciëren. De grote schuldige voor alle twijfels over haar voorkomen? De mode-industrie. Bijna dagelijks kreeg de slanke blondine te horen dat ze “toch nog een beetje moest afvallen”. Dat laat ze weten via een bericht op haar blog.

In de post staat dat het 26-jarige model probeert om een betere relatie te krijgen met haar eigen lichaam. Ze gooide kleren weg die ze kocht toen ze op haar magerst was en wiste selfies in de fitness om van haar onrealistische verwachtingen af te geraken. “Dat was gemakkelijk gezegd, maar moeilijk om te doen”, schreef ze. “Ik probeerde zomaar de schade ongedaan te maken na twaalf jaar te horen dat ik gewicht moest verliezen”, staat er te lezen.



Tijdverlies

Malcolm voegt eraan toe dat ze door de jaren heen heeft geleerd dat het leven te kort is om jezelf te focussen op het uiterlijk. “De tijd die je spendeert aan jezelf zorgen maken over je maat en gewicht, is tijd die je verliest. Er zijn zoveel betere tijdsbestedingen voor je brein”. Het model plaatste ook een foto online uit de tijd dat ze ‘moest afvallen’ en dus niet tevreden was met zichzelf. “Dit meisje is niet dik. Ik herinner me nog dat toen deze foto werd genomen, mij werd verteld dat ik moest afvallen. Niet voor de eerste keer en niet voor de laatste keer. Altijd leuk om te doen alsof je zelfverzekerd en gelukkig bent in badmode als je in oorlog bent met je lichaam ...”, schreef ze (sarcastisch) bij het kiekje.



Nieuwe vrijheid

Vandaag is ze bijgekomen en dat kan haar niets schelen. “Mijn leven houdt meer in dan de maat van mijn jeansbroek. Het gaat elke dag beter om het stemmetje in mijn hoofd dat me waardeloos noemt het zwijgen op te leggen. Ik ben mezelf langzaam aan het bevrijden.”