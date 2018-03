‘Bompa Lawijt’ is niet meer: Bernard Verheyden op 79-jarige leeftijd overleden

De Antwerpse theater- en tv-acteur Bernard Verheyden is donderdagochtend op 79-jarige leeftijd overleden. Dat wordt bevestigd door de familie aan onze redactie. Verheyden raakte vooral bekend door zijn rol als Bompa Lawijt in de VTM-serie ‘Chez Bompa Lawijt’, die in de jaren ‘90 op tv liep. Hij overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding.

Bernard Verheyden speelde in de jaren ‘80 en ‘90 geregeld mee in theaterstukken van het Echt Antwaarps Teater van Ruud De Ridder, maar werd bij het grote publiek bekend als het personage Bompa Lawijt uit de tv-reeks ‘Den Bompa’, die tussen 1989 en 1994 op VTM liep.

In 1994 volgde er een spin-off op die serie ‘Chez Bompa Lawijt’, waarin Bernard Verheyden de hoofdrol vertolkte, als luidruchtige, opvliegende hoteleigenaar. Van de serie werden 60 afleveringen ingeblikt.

Daarnaast was de Antwerpse acteur ook één van de vaste panelleden in het moppenprogramma HT&D. Ook voor ‘Chez Bompa Lawijt’ speelde Verheyden al tientallen rollen in programma’s en reeksen van de toenmalige BRT. In ‘Wij, Heren van Zichem’ gaf hij gestalte aan de rol van Sepke.

Bernard Verheyden was getrouwd met actrice Denise Zinnerman. Zij overleed in 2004 aan de gevolgen van een bloedvergiftiging, waarop Bernard Verheyden wedwuwnaar werd.

Bernard Verheyden was de broer van actrice Mieke Verheyden, de schoonbroer van acteur Bert André en dus ook de oom van hun beider dochter, Sandrine André, die eveneens actrice is.

De intro van de tv-reeks ‘Chez Bompa Lawijt’: