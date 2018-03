De stijve communiefoto vol clichés is op zijn retour. Kinderen krijgen immers meer inspraak, sociale media wijzen ouders de weg naar originele beelden en bovenal moet de fotoshoot een unieke ervaring zijn.

Het is weer die tijd van het jaar: kinderen duiken de studio of de wei in om foto’s te laten maken voor hun communie- of lentefeest. Zo konden de communicanten van Geel-Laakdal-Meerhout afgelopen weekend ...