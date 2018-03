Wil je een jaar lang gratis donuts eten? Dan moet je op 11 april in Eindhoven zijn

Dunkin Donuts opent op woensdag 11 april een vestiging in winkelcentrum Piazza in Eindhoven. De Amerikaanse keten voor donuts en koffie begint daar een nieuwe kiosk op de begane grond.

Dit is de eerste Dunkin Donuts die in het zuiden van Nederland opent. ”Dat Eindhoven een echte winkelstad is, maakt het de ideale plek waar een Dunkin’ Donuts thuishoort”, zegt franchisenemer van Nabil Besali in het Eindhovens Dagblad. In het najaar opent er ook een vestiging in Tilburg.

De donutgigant hoopt op een grootste opening om 7u in de ochtend. De eerste klant mag een lint doorknippen en de eerste honderd klanten krijgen een jaar lang gratis donuts. De winkel wordt ingericht volgens het bekende Amerikaanse retro-design.

De keten heeft eerder ook al laten weten dat er onderzocht wordt of de Belgische markt interessant is.