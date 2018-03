Antwerp speelt vier wedstrijden op oefenkamp

Antwerp vertrekt morgen op oefenkamp naar het Spaanse Roldan. Het kondigt zich weer aan als een enorm zware stage. De Great Old verblijft daar maar liefst tien dagen en zal vier oefenwedstrijden spelen. Eentje daarvan - die tegen Premier League-club Newcastle - zal zelfs drie keer 45 minuten duren. Verder oefent Antwerp ook tegen een lokale vierdeklasser en twee IJslandse eersteklassers die in Spanje hun seizoen voorbereiden.

Zondag 18/3 om 12.00u tegen Newcastle United FC (ENG – Premier League)

We are looking forward to our friendly @NUFC! #COYR #loveRAFC #RAFC https://t.co/cJis3nI8eA