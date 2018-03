Vlaamse Jakob (15) loopt op reis in Sri Lanka een schedelbreuk op en verliest zijn spraak

Cath Luyten ontvangt op Eén voortaan wekelijks Vlamingen die in 2017 iets bijzonders wilden realiseren. Vijftig kilo vermageren, een kindje adopteren, de Mont Ventoux beklimmen, een angst overwinnen: Caths gasten in ‘Vandaag over een jaar’ waren vastberaden om hun voornemen waar te maken. Onder hen ook Jacob (15), die op reis in Sri Lanka zijn hoofd stootte en ernstige hersenschade opliep.

Jakob was op reis in Sri Lanka met zijn gezin toen hij tijdens een treinrit zijn hoofd even naar buiten stak en tegen een tak stootte. Jacob viel uit de trein en overleefde de klap, maar hij liep ernstige hersenschade op. Hij leeft nog maar de revalidatie zou een hele tijd duren.

