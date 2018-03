Bijna tweeduizend gepensioneerden klussen bij

Bijna tweeduizend gepensioneerden in België hebben in januari en februari een flexijob gedaan. Dat is een bijverdienste in een horecazaak, een bakker, een slager of een kleine winkel.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers die staatssecretaris voor fraudebestrijding Philippe De Backer (Open VLD) donderdagochtend heeft bekendgemaakt.

Gepensioneerden kunnen sinds 1 januari een flexijob doen. De flexijobs zijn ook uitgebreid naar de kleinhandel. Tot en met vorig jaar waren fkexijobs enkel mogelijk voor mensen die minstens vier vijfde werkten en daar bovenop als flexijobber in de horeca nog wilden bijklussen.

“Een flexijobber in de horeca werkt gemiddeld twee tot drie uur per week en verdient 200 tot 300 euro netto per maand bij”, zegt Philippe De Backer. “Op deze manier bestrijden we zwartwerk, want de werkgever moet op het loon van de flexijobber enkel 25 procent RSZ betalen. Voor de flexijobber zelf is bruto gelijk aan netto.”

In totaal doen 30.582 mensen in België een flexijob. 1944 mensen daarvan zijn gepensioneerden. De meeste mensen doen de flexijob in de horeca. Van de 30.582 flexijobbers klussen 1515 mensen bij in een winkel of bij een bakker of slager.