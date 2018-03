Bree - In de tweede graad in het Sint-Augustinusinstituut Bree is de strijd gestreden… De klas 4WETb werd de winnaar van de trefbalcompetitie van de tweede graad.

4WETb was een maat te sterk voor 4MIa. Onder het motto ‘laat je ploeg in de steek’ stonden er maar zes leerlingen van 4MIa op het terrein. De extra levens konden niet baten en de koning werd gevloerd. 4WETb is zeker en vast een klas om in de gaten te houden voor de volgende jaren…