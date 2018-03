Werklozen ter plaatse opgeleid tot poetsvrouw

Op vraag van Het Poetsbureau organiseerden OCMW en VDAB Maasmechelen een tewerkstellingsproject om werklozen uit de regio om te vormen tot huishoudhulpen. Dankzij de mobiele opleidingen stoomde de VDAB in eerste instantie vier cursisten klaar op de werkvloer. Deze praktijkgerichte aanpak zorgde ervoor dat alle deelnemers het traject succesvol konden doorlopen. Iedere cursist ondertekende al tijdens het afsluitmoment een contract van onbepaalde duur bij Het Poetsbureau.

De zoektocht naar huishoudhulpen is al geruime tijd aartsmoeilijk. Ook het Poetsbureau, met hoofdzetel in Beringen, wil om de groei op peil te houden permanent bijkomende medewerkers aantrekken. Eén van de kanalen hiervoor is het aansporen van werkzoekenden om een vaktechnische opleiding te volgen.

"We staan graag mee aan de basis van deze projecten, zodat we niet alleen de technische vereisten kunnen doorgeven, maar ook het belang van andere aspecten, zoals klantgericht werken en timemanagement, kunnen onderstrepen”, vertelt Elly Huysmans, medeoprichter van Het Poetsbureau. "Zit het goed op beide vlakken, kunnen we alle cursisten die deelnemen een langdurige job aanbieden. Als ze op de juiste manier kunnen ondersteund en begeleid worden, staan ze immers een heel stuk verder."

Mobiel

De methode om deze opleidingen met mobiele teams te verzorgen, is succesvol. "Het is ideaal om werkzoekenden in hun eigen leefomgeving warm te maken voor een job in hun gemeente", zegt Johan Van Hecke, projectmanager Mobiele Secties Vlaanderen bij de VDAB. "Het doet me dan ook veel plezier dat zowel het gemeentebestuur, de partners en Het Poetsbureau, de handen in elkaar wilden slaan om dit project te doen slagen.”

Het concept is gekopieerd van een gelijkaardig project dat de VDAB en Het Poetsbureau zowat een half jaar geleden in Antwerpen uitprobeerden met vluchtelingen. Daaruit vloeiden zeven nieuwe arbeidskrachten voor Het Poetsbureau uit voort. "De begeleiding en vaktechnische ondersteuning vragen extra inspanningen van alle betrokken partijen, maar we merken dat we op deze manier een duurzame tewerkstelling kunnen garanderen voor gemotiveerde werkzoekenden. Het is een win-winsituatie voor alle partijen die we in heel Vlaanderen verder willen uitrollen”, verzekert Van Hecke.

