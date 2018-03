Halep en Osaka bereiken halve finales in Indian Wells

De Roemeense Simona Halep (WTA 1) en de Japanse Naomi Osaka (WTA 44) hebben zich woensdag geplaatst voor de halve finales van het BNP Paribas Open in Indian Wells (hard/8.648.508 dollar).

Topreekshoofd Halep, die in 2015 de toernooizege op zak stak in Indian Wells, had het in de kwartfinales niet onder de markt tegen de Kroatische Petra Martic (WTA 51). Uiteindelijk haalde de Roemeense het met 6-4, 6-7 (5/7) en 6-3 na een partij van twee uur en 23 minuten.

In de halve finales neemt Halep het op tegen Naomi Osaka. De Japanse verraste de Tsjechische Karolina Pliskova. Het nummer vijf van de wereld verloor in twee sets met 6-2 en 6-3.