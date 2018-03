NBA. Golden State knoopt weer aan met zege

Na twee opeenvolgende nederlagen heeft Golden State woensdag opnieuw geproefd van de overwinning in de Noord-Amerikaanse professionele basketbalcompetitie (NBA). De regerende kampioen, zonder de geblesseerde sterspelers Stephen Curry, Klay Thompson en Draymond Green, won met 117-106 van de LA Lakers.

Kevin Durant was de uitblinker bij Golden State met 26 punten. De Warriors hadden hun voorbije twee duels verloren tegen Portland (125-108) en Minneapolis (109-103). Daardoor lijkt Golden State (52 zeges/16 nederlagen) de eerste plaats in de Western Conference aan Houston (53 zeges/14 nederlagen) te moeten laten. De Lakers zijn pas elfde met 31 zeges tegenover 37 nederlagen.

Net als Golden State is Boston al geplaatst voor de play-offs. Na twee verlengingen verloren de Celtics, zonder de geblesseerde Kyrie Irving, met 124-125 van Washington. Met 46 overwinningen en 22 nederlagen lijkt Boston af te stevenen op de tweede plaats in de Eastern Conference, achter Toronto (50 zeges/17 nederlagen). Washington boekte zijn 39e zege in 69 wedstrijden, goed voor de vijfde plaats in de Eastern Conference.