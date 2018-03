Ondernemers Unizo Dilsen-Stokkem overhandigen prioriteiten aan partijen

Dilsen-Stokkem - Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 heeft Unizo Dilsen-Stokkem op woensdag 14 maart 2018 haar dossier met ondernemersprioriteiten overhandigd aan de lokale politieke partijen.

"We hopen dat de Unizo ondernemersvereniging van Dilsen-Stokkem met dit document duidelijk heeft gemaakt wat we met deze prioriteiten willen bereiken", klinkt het bij de organisatie. "Economie is de motor van iedere stad en die motor wordt aangedreven door alle ondernemers, in alle sectoren, van klein naar groot, van jong tot oud. Elk van deze ondernemers die gevestigd is in onze stad wil het beste voor zijn onderneming."

"Wij, ondernemers, vragen aan het toekomstig stadsbestuur om een krachtig economisch beleid te voeren, want alleen op die manier kunnen wij in de beste omstandigheden functioneren. Wij geven als ondernemers ook iets in de plaats aan de stad. Zo kan de stad op ons rekenen voor het creëren van arbeidsplaatsen, het aanbieden van producten en diensten, het voorzien van hotels, restaurants en cafés, het vrijetijdsaanbod, het financieel ondersteunen van de lokale verenigingen, het organiseren van evenementen, het aantrekken van nieuwe inwoners, bezoekers en toeristen en nog zoveel meer. Dit document is voor ons alvast een duidelijke houvast."

De vijf prioriteiten voor de ondernemers in Dilsen-Stokkem zijn:

1. De ontwikkeling van een duidelijke visie voor wat betreft ruimtelijke ordening en mobiliteit voor het centrum, periferie en bedrijventerreinen (voldoende aanbod voor kleine KMO’s) met bijhorende actieplannen.

2. Ondernemers verder betrekken in de adviesraden en rekening houden met de gebrachte adviezen, maar ook inspraak van en co-creatie met ondernemers voor wat betreft het gemeentelijk economisch beleid.

3. Een volwaardige dienst economie/een ondernemersloket voor een professioneel onthaal- en begeleidingsbeleid voor alle ondernemers. Extra inzet op communicatie voor de nodige transparantie en openheid (website/nieuwsbrieven/magazine).

4. Veiligheid: camerabewaking, meer preventieve controles, streng en kordaat optreden (ook industriezones).

5. Een faire en stabiele fiscaliteit en de oproep om de belastingen naar de ondernemers zeker niet te verhogen.

Unizo staat klaar om, met het nieuwe stadsbestuur dat start op 1 januari 2019, de handschoen op te nemen en de volgende zes jaar constructief mee te werken aan een sterk economisch beleid voor Dilsen-Stokkem.



Het volledig dossier is te raadplegen op www.unizo.be/dilsen-stokkem