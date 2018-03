Babur Y. (22) bekende dinsdag al in het ziekenhuis dat hij ’s nachts zijn vriendin Eleonore ‘Noor’ De Strijcker (27) had omgebracht in haar huis in de Herentalse wijk Kleerroos. De man, die in Genk werd gearresteerd, werd gisteren de hele dag ondervraagd door de lokale politie Neteland.

Eleonore, moeder van twee, werd met verschillende messteken afgemaakt in de keuken van haar woning in een doodlopende straat in de wijk Kleerroos. Het moordwapen is terecht en de verdachte legde bekentenissen ...