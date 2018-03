Italiaanse Don Bosco-school op bezoek bij Don Boscocollege Hechtel

Hechtel

Hechtel-Eksel - Op maandag startte het tweede deel van Euroklassen, het uitwisselingsproject tussen de leerlingen van het vijfde middelbaar en leeftijdsgenoten van een Don Bosco-school uit Milaan. Vier maanden na het verblijf van de Hechtelse leerlingen in Italië was het de beurt aan de Italianen om België te ontdekken.

De groep Milanezen arriveerden maandagnamiddag op het Don Boscocollege Hechtel, waar ze een warm welkom kregen van de leerlingen, leerkrachten en ouders. Op dinsdagochtend opende de Hechtelse school de uitwisseling op officiële manier met onder meer speeches van Belgische en Italiaanse leerlingen en een welkomstwoord van de directeur. Vervolgens leerden de Belgische leerlingen de Italianen hun eerste woordjes Nederlands. Net voor de middag trok de groep naar de sporthal voor verschillende teambuildingsactiviteiten. In de namiddag brainstormden de leerlingen in kleine groepen rond het jongerenproject. Het doel is dat de leerlingen op het einde van de week België en Italië voorstellen op een originele manier. Dat kan in de vorm van een filmpje, presentatie, interviews, een nieuwsuitzending enzovoort.

Op woensdagvoormiddag werden de groepen in twee gedeeld. De eerste groep hield zich de eerste twee lesuren bezig met het project, terwijl de andere groep zich liet verwennen met een overheerlijke workshop Belgische chocolade. Tijdens het derde en vierde uur wisselden de groepen van activiteit. Tijdens de middag speelden de leerlingen een spel in de duinen onder een zeldzame, maar prachtige lentezon.

De komende dagen staan er nog verschillende activiteiten gepland. Donderdag trekken de leerlingen met de groep richting het ‘Venetië van het Noorden’: Brugge. Daar hebben ze verschillende activiteiten voorbereid. Op vrijdag werken de leerlingen het project af en volgt de presentatie. Daarnaast spelen ze nog een leuke quiz en een internationale sportmatch. In de namiddag maken de leerlingen zelf Belgische en Italiaanse desserts, die ze 's avonds op de bedankavond opdienen. Op maandag nemen de leerlingen dan weer afscheid van de Italianen.