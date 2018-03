Hasselt - De Hasseltse designwinkel Donum op de Havermarkt sluit eind juli de deuren. Dat hebben de zaakvoerders zelf bekend gemaakt.

De zaakvoerders Foto: Luc Daelemans

“Donum heeft nog een vestiging in Antwerpen en daar plooien we ons op terug”, klinkt het. De interieur- en designzaak was 30 jaar actief in het oude postgebouw op de Havermarkt.