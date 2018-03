Federer leeft zich op massagetafel uit met fans na winst in Indian Wells (en pareert meteen de kritiek)

Titelverdediger Roger Federer (ATP 1) heeft zich woensdag gekwalificeerd voor de kwartfinales van het Masters 1.000 toernooi in Indian Wells (hard/7.972.535 dollar). Achteraf leefde hij zich op de massagetafel uit met zijn fans, en pareerde hij meteen de kritiek.

Het Zwitserse eerste reekshoofd versloeg in de achtste finales de Fransman Jérémy Chardy (ATP 100) in twee sets met 7-5 en 6-4.

In de volgende ronde staat Federer, nog ongeslagen in 2018, tegenover Chung Hyeon (ATP 26). De Zuid-Koreaan was met 6-1 en 6-3 te sterk voor de Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP 34).

Federer en Chung treffen elkaar voor de tweede keer, na de halve finale eerder dit jaar op de Australian Open. De Zuid-Koreaan moest toen met een voetblessure opgeven.

Roger Federer won de titel in het Californische Indian Wells al vijf keer: in 2004, 2005, 2006, 2012 en 2017. Vorig jaar versloeg de twintigvoudig grandslamkampioen in de finale zijn landgenoot Stan Wawrinka met 6-4, 7-5.

Stoom aflaten op massagetafel

Na zijn zege leefde Federer zich tijdens zijn massage uit met zijn fans op Twitter. Toen iemand opmerkte dat het al laat was en zich afvroeg of de Zwitser niet moest slapen of trainen, pareerde hij die kritiek meteen:

Roger, it's 11:49 pm. Shouldn't you be training? pic.twitter.com/Pzb32PYH9Q — Juan Torres de Vera y Haragán (@SebastTapia) 15 maart 2018

I'm on the massage table.. so, close! https://t.co/UcFrF8F4pQ — Roger Federer (@rogerfederer) 15 maart 2018

I would say @rogerfederer is a legend on Twitter with how he interacts with his fans. ?? — Randy (@rand_luu) 15 maart 2018

Can’t wait to visit #Chicago for the first time next week. What shall I do while I am in town? #LaverCup ?? pic.twitter.com/OMFSu04mXK — Roger Federer (@rogerfederer) 15 maart 2018

Get a deep dish pizza! ?? pic.twitter.com/mYHxJntRN7 — Tennis Targaryen?? (@TennisTarg) 15 maart 2018

Good to know. I've never had deep dish ?? What's the best place to try in Chicago? https://t.co/nHlzIB8Luf — Roger Federer (@rogerfederer) 15 maart 2018

Staying up late has its perks... like watching @rogerfederer interact with his fans in real time ?? pic.twitter.com/A2Y11lxUPJ — Nicole Parado (@nnniicole) 15 maart 2018