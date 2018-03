Plastic flessen van grote watermerken vervuild met microplastics

De plastic flessen van verschillende internationale watermerken zijn ook vervuild door zogenaamde microplastics, miniscule plastic deeltjes. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerde studie. De gevaren voor de gezondheid van die deeltjes zijn nog onduidelijk. Meer dan 90% van de onderzochte stalen bevatte microplastics.

In de waterstalen werd vooral polypropyleen, nylen en polyethyleentereftalaat (PET) aangetroffen. Gemiddeld werden in elke liter water 325 partikels teruggevonden. De onderzoekers testten voor hun onderzoek het water uit meer dan 250 flessen, waaronder de Verenigde Staten, Libanon en Indië, van meer dan 11 grote merken. Onder meer Evian, Gerolsteiner en San Pellegrino werden onderzocht.

Sherri Mason, professor aan de State University van New York in Fredonia, leidde het onderzoek. Een samenvatting van de studie werd gepubliceerd op Orb Media.

“Ik denk dat dit in het water komt tijdens het bottelen”, aldus Mason aan AFP. “Het merendeel komt, denk ik, van de fles zelf, van de dop, van het industriële bottelingsproces.” Uit het onderzoek blijkt verder dat ook in de glazen flessen microplastics voorkomen. Een eerdere studie die door Orb Media werd gepubliceerd had al aangegeven dat ook in kraanwater microplastics zitten.

Hoe riskant voor de gezondheid deze microplastics zijn, is nog onduidelijk.