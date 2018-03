Beenders wil btw-verlaging op elektriciteit: “Luxetarief van 21% is onaanvaardbaar”

Vlaams volksvertegenwoordiger Rob Beenders (sp.a) pleit voor een definitieve verlaging van de btw op elektriciteit van 21% naar 6%. De Hasselaar vraagt maatregelen voor een betaalbare energiefactuur naar aanleiding van een recent rapport waaruit blijkt dat één gezin op vijf in energiearmoede leeft.

“Net als water is elektriciteit een basisproduct waarop geen luxetarief van 21 procent mag gelden. Terwijl er tussen 2009 en 2016 een daling van de energieprijzen was van 12% hebben taksen en heffingen de factuur alleen maar de hoogte in gejaagd. Bij koppels leeft ‘slechts’ 4,7% in energiearmoede, bij alleenstaanden is dat 28% en bij éénoudergezinnen is dat 18,6%. Dat is onaanvaardbaar.”

Hoog tijd dus voor maatregelen die de factuur voor gezinnen, éénoudergezinnen en alleenstaanden verlichten en mensen wat extra ademruimte geeft om te investeren in isolatie, vindt Beenders. “De btw-verlaging zou een gezin gemiddeld 120 euro per jaar opleveren.”

“De elektriciteitsfactuur is het afgelopen jaar zes keer verhoogd. Met onder meer, de doorrekening van de vennootschapsbelasting, de afschaffing van de gratis stroom en de btw-verhoging naar 21 procent komt er per gezin gemiddeld 400 euro per jaar bij,” stelt het Limburgs parlementslid in een persbericht. Ondertussen blijkt uit recente cijfers van de Koning Boudewijnstichting dat één gezin op vijf in energiearmoede leeft. Dat is ontoelaatbaar in een welvarende regio als België.

“De regering geeft een cadeau aan Electrabel, terwijl de gezinnen, en vooral alleenstaanden en eenoudergezinnen steeds meer betalen. Draai die beslissing terug, dan kan de btw voor alle gezinnen naar beneden. Het is een kwestie van keuzes maken,” besluit Beenders.