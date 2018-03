Beloften van Club Brugge hebben eerste overwinning beet in prestigieuze Viareggio Cup

Club Brugge heeft een eerste overwinning beet op de Viareggio Cup, een internationaal beloftentoernooi. Dankzij een doelpunt van Rik De Kuyffer in de 65e minuut won het woensdag met 1-0 van het Nigeriaanse Abuja. Maandag hadden de Bruggelingen in hun openingswedstrijd 2-2 gelijkgespeeld tegen het Italiaanse Sassuolo.

Met vier punten deelt Brugge de leiding in zijn groep met Sassuolo. Zaterdag is het Italiaanse Spezia de tegenstander in de laatste groepswedstrijd. De tien groepswinnaars en de beste zes nummers twee plaatsen zich voor de achtste finales.

Een goed begin voor onze beloften op de #ViareggioCup.



Meer beelden https://t.co/vR5tzXTT5f pic.twitter.com/WqCL4pHDZx — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 13 maart 2018

Brugge schopte het vorig jaar nog tot de halve finales van het prestigieuze beloftentoernooi, dat aan zijn 70e editie toe is. Anderlecht, toen nog met Frank Acheampong, Chancel Mbemba, Leander Dendoncker en Michaël Heylen in de rangen, stuntte in 2013 door in de finale van AC Milaan te winnen.