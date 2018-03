Nederlanders willen Tomorrowland van de troon stoten met Neverland in Landgraaf

Het nieuwe dancefestival Neverland in Landgraaf wil een Nederlandse afgeleide creëren van het populaire Belgische Tomorrowland. “Voor een geweldig festival moet je naar onze zuiderburen. Dat wil ik veranderen,” zegt de organisator.

Steve Aoki op Tomorrowland Foto: BELGA

Het festival vindt plaats op 14 en 15 juli, op het terrein van Pinkpop in Landgraaf. De organisatie maakte woensdag bekend dat ze voor de eerste editie de Amerikaanse dj Steve Aoki konden strikken. Verder op het programma staan onder meer een dj-set van de Britse elektronische muziekgroep Audio Bullys, de Duitsers Le Shuuk, ASK:ME en Marek Hemmann en de Nederlands-Limburgse dj’s Lucas & Steve en Deepend. Voor de eerste editie gokt de organisatie op 10.000 bezoekers per dag.

Tomorrowland

Het festival wil een Nederlandse afgeleide creëren van het populaire Tomorrowland. “Nederland is wereldwijd hofleverancier op het gebied van dj’s maar voor een geweldig festival moet je naar onze zuiderburen. Dat wil ik veranderen”, zegt organisator Tim Italiaander. “Ik geloof dat dit festival kan slagen omdat bezoekers waar voor hun geld krijgen omdat we inzetten op beleving. We tappen uit een ander vaatje dan andere festivals in deze omgeving.” Zo wordt vol ingezet op decor, een hoofdpodium dat de omvang heeft van dat van Pinkpop en dj’s die per persoon langer zullen draaien dan op de meeste festivals.

De organisator hoopt dat Neverland een traditie zal worden en heeft een grote wens: “Armin van Buuren is mijn held. Er komt een droom uit als hij ooit op Neverland gaat draaien.”