Stoffel Vandoorne: "Het gevoel zit veel beter dan vorig jaar"

In de aanloop naar het nieuwe F1-seizoen heeft onze landgenoot Stoffel Vandoorne dit jaar een veel beter gevoel dan vorig jaar.

Een jaar geleden zat Vandoorne in volle voorbereiding van zijn debuutseizoen in de Formule 1. Het bleek het begin van een zeer moeilijk seizoensbegin. De voorbereidende wintertests draaiden door problemen met de Honda-motor in de soep en ook de eerste races van het seizoen verliepen bijzonder teleurstellend.

"Het gevoel is dit jaar zeer verschillend met vorig jaar," aldus Vandoorne. "Vorig jaar was ik uiteraard een rookie en moest ik erg veel dingen leren. Ik moest heel wat dingen doorlopen en heel wat zaken uittesten."

Dit jaar verliepen de wintertests ook niet probleemloos maar het gevoel bij Vandoorne is wel veel beter dan vorig jaar.

"Van zodra ik dit jaar in de wagen stapte voelde alles natuurlijk aan, normaal en ik had meteen een goed gevoel."

"Ik spendeerde heel wat tijd in de fabriek en samen met de mensen van de aerodynamica probeerden we de wagen te ontwikkelen op een manier zoals ik het wens. Tot dusver is alles zeer positief en ben ik zeer blij, ik kan niet klagen."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: