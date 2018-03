Brussel zet boodschappen online die achtergelaten werden na aanslagen

Brussel - De stad Brussel maakt, op initiatief van schepen van Cultuur Karine Lalieux, vanaf vandaag de boodschappen online raadpleegbaar die in de nasleep van de aanslagen van 22 maart 2016 achtergelaten werden aan het Beursplein en aan het metrostation Maalbeek.

Na de aanslagen deed Brussel een beroep op het stadsarchief “om het collectieve geheugen rond de aanslagen veilig te stellen”. Het archief werd gevraagd om alle boodschappen en voorwerpen te verzamelen, met inbegrip van de boodschappen die met krijt op de grond geschreven werden aan de Beurs en aan het metrostation Maalbeek.

In de twee daaropvolgende jaren hebben archivarissen van de stad de verzamelde boodschappen gedigitaliseerd om ze beschikbaar te stellen voor het publiek. “Ze helpen ons herinneren aan de formidabele solidariteit die toen heerste en aan de oproepen tot samenleven. Een 5.000-tal foto’s zal online aangeboden worden op de website van het stadsarchief”, zegt Lalieux.

De foto’s zullen, met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden aangeboden in de vorm van galerijen die geordend zijn op de plaats en de datum van inzameling of op de datum van de genomen foto’s. Nieuwe documenten zullen in de toekomst toegevoegd worden aan het archiveringswerk.

Op deze site kan je de boodschappen bekijken.