Steve Tielens stelt zich kandidaat voor WK-lied

Boom - Steve Tielens is op vraag van enkele supportersclubs van de Rode Duivels naar de voetbalbond getrokken met de vraag wat de voorwaarden zijn om een WK-lied te mogen maken. “Voor alle duidelijkheid: het initiatief komt volledig van mezelf. Maar het zijn supporterclubs van de Rode Duivels, onder andere De Scheve Toren uit Schelle, die erop hebben aangedrongen”, zegt Steve Tielens.

De supportersclubs geven aan dat een WK-lied leuk moet zijn en voor ambiance moet zorgen. Laat het net nu dat zijn dat de Boomse schlagerkoning Steve Tielens onder de knie heeft. “Voetbal is toch één groot feest?”, zegt hij. Hij trok dan ook zijn stoute schoenen aan en ging met supporter Tom Ploegaerts naar Brussel om daar te polsen bij de voetbalbond. “Neen, er is nog geen enkele toezegging gedaan. Ze ging­en me ten laatste over vijf dagen een mail sturen waarin alles staat waaraan zo’n nummer moet voldoen. Dan zien we wel verder”, zegt Tielens.