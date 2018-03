Thibaut Courtois bekent schuld na nederlaag tegen Barcelona

Foto: Action Images via Reuters

Rode Duivel Thibaut Courtois liet woensdag twee keer een schot van uitblinker Lionel Messi tussen zijn benen door glippen (1-0 en 3-0). Mede daardoor was er voor Chelsea, dat vorige maand Barcelona nog op 1-1 hield, geen redden meer aan in Camp Nou.

“Ik heb wel vaker gespeeld tegen Messi en het was ook niet de eerste keer dat hij scoorde met een schot tussen mijn benen door”, reageerde een teleurgestelde Courtois. “Voor een doelman van mijn lengte is dat waarschijnlijk mijn zwakste punt. Dat is heel vervelend, maar ik moet het onder ogen zien. Ik moet als man mijn fout erkennen.”

Messi scoorde tegen Courtois al na 2 minuten en 6 seconden, een record voor de Argentijnse sterspeler, die met rechts de lange Belgische keeper verschalkte. “Ik verwachtte dat schot niet”, verzuchtte Courtois. “Mede daardoor kon ik mijn benen niet op tijd sluiten. Feitelijk hebben we de vier goals in twee duels gewoon weggegeven aan Barcelona. Het waren allemaal persoonlijke fouten.”