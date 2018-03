Montenegrijnen schakelen BC Oostende met zestien bommen uit in FIBA Europe Cup

Het Europese verhaal van Oostende eindigt in de achtste finales van de FIBA Europe Cup na een Montenegrijnse bommenregen van zestien stuks. Mornar Bar won met 90-63 tegen de Belgische bekerhouder.

De full-court-press van de thuisploeg rendeerde onmiddellijk. In de veertiende minuut hadden ze de Oostendse spaarpot van dertien eenheden al verbrijzeld: 31-14. Mihailovic en co leden toen al elf balverliezen. Aan de rust (43-33) had Oostende al acht offensieve rebounds moeten toestaan. Een driepuntfestival van het duo Needham-Vranjes resulteerde na 53-43 in verschroeiende 73-49-cijfers aan het halfuur. Een onsportieve fout van Myers lokte in de 32ste minuut bij 74-51 nog technische fouten voor Lasisi, Kuridza en de bank van Bar uit. Kesteloot smukte na 86-53 de score nog een beetje op.

MORNAR BAR: (29 op 59 waarvan 16 op 29 driepunters, 16 op 22 vrijworpen, 26 fouten) MICOVIC 4-0, NEEDHAM 1-23, VUJOSEVIC 0-3, VRANJES 16-13, BAKIC 5-1, Calic 2-0, Pavicevic 0-0, Mijovic 0-0, Pavic 12-4, Mugosa 3-0, Raley-Ross 0-3.

BC OOSTENDE: (21 op 49 waarvan 3 op 17 driepunters, 18 op 25 vrijworpen, 23 fouten) SCHWARTZ 2-0, SALUMU 4-5, DJORDJEVIC 6-0, JEKIRI 1-4, FIELER 10-0, Lasisi 2-0, Mwema 0-0, Myers 2-7, Kuridza 2-0, Kesteloot 4-10, Mihailovic 0-4.

KWARTS: 24-14, 19-19, 30-16, 17-14.