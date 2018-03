Beresterk Maaseik stunt: Final 6 binnen handbereik

Noliko Maaseik heeft opnieuw gestunt in de Champions League. Het maakte het Russische Novosibirsk af met 3-0. Volgende week trekken de Limburgers naar Siberië voor de terugmatch, al zal die lange reis nu een pak minder vervelend aanvoelen. Noliko staat kort bij de Final 6, het heeft in Rusland voldoende aan twee gewonnen sets. Zo ver geraken is al geleden van 2011. “Al starten we in Novosibirsk weer vanaf 0”, hield uitblinker Kamil Rychlicki de voetjes op de grond.