Hallucinante beelden: trein mist op haar na man die op zijn dooie gemak oversteekt

Spoorwegnetbeheerder Infrabel heeft woensdag erg beangstigende beelden gedeeld op sociale media. De video laat zien hoe een voetganger zomaar de gesloten slagbomen aan een spoorwegovergang in Luik negeert en de sporen oversteekt. Het loopt maar net goed af: doordat hij op zijn dooie gemak doorstapt, ontsnapt hij maar op het nippertje aan een botsing met een aanstormende trein.

Met de beelden wil Infrabel mensen waarschuwen voor de gevaren van spoorlopen. “Elke dag zijn er mensen die niet kunnen wachten en een gesloten overweg toch nog oversteken. Soms loopt dat maar nét goed af...”, valt nog bij de beelden te lezen. Woordvoerder Frédéric Petit vertelde aan VRT NWS dat de beelden dateren van begin deze maand.

Het is verre van de eerste maal dat Infrabel de bevolking wil wakker schudden aan de hand van confronterende videobeelden. Al jaren zet Infrabel bewustmakingscampagnes op poten om mensen te doen inzien dat spoorlopen levensgevaarlijk is. De ene campagne schokt al wat meer dan de andere. Waar dat ze twee jaar geleden uitpakten met vrij sobere televisiespotjes, kozen ze het jaar voordien voor een totaal andere aanpak. Zo toonden de heftige beelden toen hoe een trein aan hoge snelheid lijkt in te rijden op enkele paspoppen.

(Lees verder onder de video)

Video: Infrabel

Recordaantal spoorlopers

Volgens de spoorwegnetbeheerder zijn de harde beelden broodnodig. Ook de statistieken bevestigen dat. Vorig jaar steeg immers het aantal spoorlopers naar 807 meldingen, een record. Daarbij vielen in totaal zeven doden. Daarnaast gingen ook het aantal ongevallen aan overwegen vorig jaar de hoogte in. Daarvan werden er 51 geteld, met 9 doden tot gevolg.