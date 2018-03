Wereldwijde storing bij Netflix

Ook Netflix zelf heeft laten weten momenteel “problemen te ondervinden met streamen op bepaalde apparaten.” De storing geldt dus niet voor elk toestel waarop je de dienst kan gebruiken. Zo lijkt het op de iPad en PS3 alvast niet te werken, maar functioneert de mobiele app wel nog naar behoren.

WTH!! Netflix is down Ruined my evening of Can’t pay we’ll take it away and Orange is the new black #Netflix