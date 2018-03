Na vervalste etiketten op 12 jaar oud vlees: “FAVV vond het niet nodig om grondige controle uit te voeren”

Het Voedselagentschap FAVV is na het eerste proces-verbaal uit 2016 over Veviba nooit meer bij de onderzoeksrechter tussengekomen om duidelijk te maken dat dringend moest worden opgetreden bij het vleesbedrijf uit Bastenaken. Dat blijkt uit het feitenrelaas dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft gekregen van het parket van Luxemburg.

Minister Geens kreeg woensdag in de Kamercommissie Justitie vragen voorgeschoteld van Annick Lambrecht (sp.a), Stefaan Van Hecke (Groen) en Nele Lijnen (Open Vld) over het Veviba-schandaal. Het FAVV had in september 2016 een pv overgemaakt aan het parket van Luxemburg nadat vervalste etiketten op 12 jaar oud vlees van Veviba in Kosovo waren vastgesteld. Het duurde echter tot februari 2018 alvorens een huiszoeking plaatsvond, waarbij veel meer aan het licht kwam.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gaf vandaag in de Kamer meer uitleg Foto: BELGA

“Onderzoeksrechter is onafhankelijk”

Uit het antwoord van de minister, die zich baseerde op mededelingen van het parket van Luxemburg en het parket-generaal, bleek dat het parket op 17 oktober 2016 een onderzoeksrechter heeft aangeduid. Daarbij vroeg het een huiszoeking uit te voeren bij Veviba, Slachtgroep Lelieland en Slachthuis Verbist in Izegem. Een deel van het vlees in Kosovo bleek immers afkomstig uit de slachthuizen van Izegem en Harelbeke.

Het parket-generaal wijst erop dat een onderzoeksrechter zijn onderzoek volledig onafhankelijk voert. Het merkt op dat er in het begin geen motief was om aan te nemen dat er een groot risico was voor de volksgezondheid, en dat er nadien geen enkel element is bijgekomen om die inschatting te wijzigen. De vordering van het parket hield namelijk verband met vervalsingen van voedingsmiddelen, wat een frauduleuze handeling is die niet schadelijk is voor de gezondheid.

Het parket benadrukt dat het specifiek een huiszoeking heeft gevraagd en dat een omvangrijke actie ertoe heeft geleid dat de feiten bij Veviba bekend zijn geraakt. “Het is verwonderlijk om vast te stellen dat Justitie nu wordt verweten om die andere ergere misdrijven te hebben blootgelegd. De ernst van de situatie is slechts nadien ontdekt dankzij de huiszoeking”, citeerde Geens het parket van Luxemburg. Bij de operatie waren 30 agenten van het FAVV en 20 onderzoekers van de federale gerechtelijke politie betrokken. De voorbereiding daarop vergt dus tijd, luidt het.

FAVV-topman Herman Diricks moest maandag spitsroeden lopen in de Kamercommissie Foto: BELGA

“FAVV vond het op geen enkel moment nuttig om grondige controle uit te voeren”

Het parket-generaal wijst daarbij ook naar de rol van het FAVV. “Op geen enkel ogenblik heeft het agentschap het nuttig geoordeeld, zo lijkt het, om op grond van zijn eigen administratieve bevoegdheden een grondige controle uit te voeren in de installaties in Bastenaken. Hoewel het agentschap van in het begin op de hoogte was van de instelling van een gerechtelijk onderzoek, heeft het zich nooit meer gemanifesteerd bij de onderzoekende magistraat om te doen gelden dat een tussenkomst dringend was.”

Eerder in het antwoord preciseerde minister Geens dat het FAVV eigen administratieve middelen heeft om onmiddellijk een einde te stellen aan een operator die de gezondheid in gevaar brengt, bijvoorbeeld door een schorsing of intrekking van de exploitatievergunning. Het was voor Kamerlid Lambrecht het signaal dat FAVV-topman Herman Diricks eerder deze week had “gelogen” in het parlement. “Hij heeft gezegd dat hij niets mocht doen omwille van het gerechtelijk onderzoek”, aldus de sp.a’ster.

Tijdens de hoorzitting verklaarde Diricks dat het FAVV tijdens die achttien maanden is doorgegaan met de gewone controles bij Veviba. Hij stelde dat het “vervelend” zou zijn mocht het FAVV, parallel met het gerechtelijk onderzoek, zelf een onderzoek zou instellen.