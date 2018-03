Dieumerci Ndongala, de enige die zaterdag niet kan verliezen

Genk -

Als er een speler bewijst dat voetbal een onvoorstelbare sport is, is het wel Dieumerci Ndongala. Geen Genk-supporter die op de slotdag van de wintermercato tevreden was met komst van de 26-jarige Congolees. Maar kijk, het last minute soldenaankoopje werd een sensatie. Zaterdag kan hij Standard, de club waar hij nog altijd eigendom van is, van de bekerwinst houden. “Carcela vroeg me al om niet te scoren”.