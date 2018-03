Bijna 100 honden en katten in beslag genomen bij illegale kweker

Brussel - Bij een illegale kwekerij in het West-Vlaamse Beselare zijn woensdag bijna 100 honden en katten in beslag genomen. Dat gebeurde na een controle door de inspectie Dierenwelzijn. Dat meldt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

Bij de controle op de illegale kwekerij werden 70 honden en 7 pups van verschillende rassen en 11 volwassen katten en 3 kittens in beslag genomen. Dat gebeurde op basis van overtredingen op de dierenwelzijnswetgeving. De dieren werden ondergebracht in verschillende dierenasielen.

Volgens minister Weyts past de controle perfect in de opgevoerde strijd tegen dierenmishandeling. De N-VA-minister heeft bijvoorbeeld de inspectiedienst meer dan verdubbeld. “Het aantal inbeslagnames is flink de hoogte in gegaan: vorig jaar werden er elke maand gemiddeld 250 dieren in bescherming genomen”, aldus Weyts.

Minister Weyts: “De pakkans voor dierenbeulen is flink verhoogd en zal nog verder verhoogd worden. We treden kordaat op waar het nodig is. De schrijnende situaties die we soms aantreffen, hebben geen plaats meer in een beschaafd land als Vlaanderen”.