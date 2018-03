Italiaanse renner krijgt 200 Zwitserse frank boete voor rijden op fietspad

Cesare Benedetti (BORA - hansgrohe) moet een boete van 200 Zwitserse frank ophoesten omdat hij woensdag tijdens Nokere Koerse op het fietspad ging rijden. De Italiaan hoopte zo op te schuiven in het peloton, maar wist niet dat het fietspad plots weg liep van het eigenlijke parcours. Hij moest zo zelfs even inhouden om weer helemaal achteraan het peloton opnieuw aan te sluiten. En dat net voor de wagen van de voorzitter van de wedstrijdjury.

Meteen riep de dienstdoende juryvoorzitter, de Spanjaard Pedro Garcia Mozo, de renner in kwestie bij zich. “Iedereen weet dat hij niet op het fiets- of voetpad mag rijden. Daarom gaf ik Benedetti onmiddellijk een uitbrander. Ik kon hem ook direct uit koers gezet hebben, maar er waren toch wel wat verzachtende omstandigheden”, verduidelijkte UCI-voorzitter Garcia Mozo. “Allereerst betekende zijn actie geen enkel gevaar voor de toeschouwers. Bovendien haalde hij geen voordeel uit dit alles. Integendeel. Hij moest zelfs stevig in de remmen en helemaal achteraan het peloton opnieuw aansluiten. Het kost hem wel 200 Zwitserse frank. Dat kon ik niet achterwege laten. Enkel zo zullen renners tot het besef komen dat het niet kan om op fiets- of voetpaden te rijden. Wij hebben hier met de UCI al uitvoerig over gesproken en signalen gegeven dat wij dit niet meer tolereren.”