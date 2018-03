“Veel zieken die weer aan het werk gaan moeten inleveren”

Sp.a in de clinch met De Block over zieken die deeltijds gaan werken

BrusselMensen die langdurig ziek geweest zijn, kunnen via deeltijdse werkhervatting geleidelijk terug de arbeidsmarkt op. Ze krijgen dan een invaliditeitsuitkering bovenop hun loon. Maar vanaf 1 april verandert de berekeningswijze van die uitkering. “Wie meer dan 3.500 euro bruto per maand verdient, krijgt in de nieuwe regeling een hogere uitkering. Maar de 60 procent Belgen die minder verdienen, zien hun inkomen dalen”, zegt sp.a-Kamerfractieleidster Meryame Kitir. Minister Maggie De Block noemt de berekeningen van sp.a fout.