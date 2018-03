Sven Gatz begrijpt dat sommige lokale radio’s ongeduldig zijn

Vlaams minister van Media Sven Gatz begrijpt dat er lokale radio’s zijn die ongeduldig worden. “Er zijn er evenveel die ook tijd nodig hebben. Daarnaast kozen we ervoor om onze landelijke zenders, die de sterkste zijn, de overgang naar DAB+ te laten dragen”, zegt Gatz woensdagavond.

De lokale radiozenders in Vlaanderen, verenigd in de Verenging Regionale Radio Omroepen (VRRO), lieten woensdag weten dat ze zich in de kou gezet voelen door de Vlaamse regering. Die besliste vorige week om de capaciteit voor digitale radio uit te breiden met een derde DAB+-platform. De lokale radiozenders willen echter ook investeren in DAB+.

Gatz heeft begrip voor het ongeduld van de lokale radio’s. “Er zijn er even veel die ook tijd nodig hebben. Daarnaast kozen we ervoor om onze landelijke zenders, die de sterkste zijn, de overgang naar DAB+ te laten dragen. De radiozenders van de VRT, Q-Music, Joe en Nostalgie bereiken immers meer dan 90 procent van de luisteraars. De beslissing ligt in lijn met het digitale radioplan uit 2016. En komt dus niet uit de lucht vallen.”

Volgens de Vlaamse minister moeten ten laatste op 1 september deze landelijke zenders in heel Vlaanderen en Brussel op DAB+ uitzenden. “Ook de vier nieuwe netwerkradio’s moeten digitaal uitzenden. S-Radio, Stadsradio, VBRO en Topradio moeten tegen 1 september 2019 op DAB+ zitten. Daarom is ook een derde digitaal platform op de markt gebracht dat een landelijk (Vlaanderen en Brussel) bereik moet hebben.”

De erkende lokale radio’s werd in 2016 geen verplichting opgelegd. “We maakten het FM-zendgebied voor hen ruimer, met potentieel meer luisterpubliek en inkomsten. Dat vergt grotere investeringen. Een DAB+-verplichting opleggen zou net niet verstandig zijn”, benadrukt Gatz.

In een eerste fase moeten dus de grote zenders aan de kar van DAB+ trekken. “Overigens, alle radio’s die vandaag op DAB+ actief zijn, waaronder enkele lokale zenders, zaten recent nog mee aan de ronde tafel over de digitale uitrol. Dus de actieve zenders worden ook betrokken. Verder is de keuze om op DAB+ uit te zenden een commercieel gegeven tussen operator en zenders.”

De nieuwe erkenningen voor lokale radio’s gingen in vanaf 1 januari 2018. Volgens Gatz gelden ze voor 9 jaar. “Vandaag is nog niet iedereen klaar met zijn FM-huiswerk. Daarom ga ik nog geen bijkomende taken meegeven voor DAB+. In een volgende fase wordt er werk gemaakt van DAB+ plan op regionaal of lokaal niveau. Dan kunnen we rekening houden met de ervaring van de nieuwe lokale radio’s en hun nieuw zendgebied. Logischerwijze volgt de voorbereiding daarvoor ten vroegste na minstens een jaar werking.”