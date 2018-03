Leuvense onderzoekers ontdekken wijze waarop pijnsignalen hersenen bereiken

Een trio van complementaire ionenkanalen zorgt er voor dat er bij verbranding van delen van het menselijk lichaam, vanuit zenuwcellen signalen worden gestuurd naar de hersenen waardoor we pijn ervaren. Dat hebben onderzoekers van het VIB-KU Leuven Center voor Hersenonderzoek ontdekt. De resultaat worden woensdag gepublicerd in het vakblad Nature.

Ionenkanalen zijn eiwitten die zich in het celmembraam van alle lichaamscellen bevinden en wanneer ze openen een elektrisch signaal doen ontstaan in cellen. De onderzoekers ontdekten op basis van proeven met muizen dat niet één, maar wel drie verschillende ionenkanalen samen instaan voor het doorgeven van warmte-pijnsignalen. Pas na uitschakeling van drie ionenkanalen werden de muizen volledig ongevoelig voor hitte.

“Dankzij deze drie kanalen beschikken we over een belangrijk back-up mechanisme om hitte te detecteren. Zo vermijden we ons te verbranden zelf als een of twee sensoren het laten afweten”, aldus Voets.

Het team onderzoekers, onder leiding van de professoren Thomas Voets en Joris Vrien, hopen met hun ontdekking in de toekomst aan pijnverhelping te kunnen doen bij chronisch pijnlijders. “Miljoenen mensen hebben last van langdurige, brandende pijn, bijvoorbeeld door zenuwschade of een ontsteking. Maar de huidige medicatie voor chronische pijn schiet vaak te kort of werkt verslavend. Deregulatie van pijnsensoren, zoals deze drie ionenkanalen, kan hierbij een rol spelen. Als we nieuwe medicatie kunnen vinden die de activiteit van de kanalen in toom kan houden, zullen we mensen met chronische pijn beter kunnen helpen”, aldus Voets.