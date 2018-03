Wil Puigdemont niet langer onafhankelijk Catalonië? “Federalisme naar Zwitsers model kan Catalanen overtuigen”

De Catalaanse separatistische leider Carles Puigdemont verklaarde woensdag in een interview op de Zwitserse televisiezender RTS dat een Spaans federalisme naar Zwitsers model “een idee is dat de meerderheid van de Catalanen zou kunnen overtuigen”.

“Ik ben er absoluut zeker van indien Spanje georganiseerd zou worden als Zwitserland er geen enkel probleem zou bestaan”, zei Puigdemont, die momenteel in ballingschap in België verblijft en zondag in Zwitserland deelneemt aan een debat over de onafhankelijkheid van Catalonië tijdens het Internationaal Filmfestival en Mensenrechtenforum (FIFDH) van Genève. Daar wordt de film de film ‘Catalonië, Spanje op de rand van een zenuwcrisis’ vertoond.

“Het is een idee waaraan we moeten werken en misschien een idee dat de meerderheid van de Catalanen kan overtuigen”, voegde hij eraan toe. In de Zwitserse federale organisatie hebben de kantons een eigen parlement en regering, een eigen wetssysteem en rechtspraak, en genieten van erg ruime autonomie (fiscaliteit, onderwijs, politie....).

Puigdemont is overigens niet per se een voorstander van de piste van de onafhankelijkheid en sluit principieel een Catalaanse autonomie binnen de Spaanse staat niet uit, zelfs indien dat in zijn ogen momenteel niet mogelijk is door de “Spaanse onverzettelijkgheid”. “Ik geloof dat de meerderheid van de Catalaanse separatisten de afgelopen 40 jaar heeft aangetoond dat ze binnen een autonoom kader kunnen werken, ondanks het feit dat ze separatisten zijn, wat wil zeggen dat we andere mogelijkheden aanvaarden”.

De Spaanse koning Felipe Foto: Photo News

“Koning is alle gezag kwijtgespeeld”

Op een vraag over de koning van Spanje, antwoordde de Catalaanse leider dat die “alle gezag tegenover de Catalanen is kwijtgespeeld toen hij ervoor koos verder te gaan dan de Spaanse grondwet, die voor hem een rol voorziet als arbiter, bemiddelaar, maar dan duidelijk besliste om het politiek standpunt van de Spaanse regering te steunen”. Puigdemont vindt dat hijzelf nog steeds “een legitieme president van de Generalitat de Catalunya is” maar “op illegale wijze van de macht is verdrongen”.

“Voel me niet geroepen om de martelaar uit te hangen”

Hij leeft liever in ballingschap dan in een gevangeniscel te zitten, want “ik heb echt geen roeping om de martelaar uit te hangen. Ik heb een roeping om president te zijn en zal me blijven inzetten om Catalonië te verdedigen, daar waar het het slimste en meest nuttige is om haar te verdedigen”, aldus Puigdemont.

In verband met zijn bezoek aan Zwitserland wees het Federaal Departement van Buitenlandse Zaken (DFAE) er in een communiqué op dat de kwestie Catalonië een “Spaanse politieke binnenlandse aangelegenheid is”. “Het verblijfsstatuut van Carles Puigdemont stemt overeen met het Zwitsers recht en het vrije verkeer van personen. Als Spaans burger mag Puigdemont zich vrij bewegen binnen de Schengenzone. En hij mag ook politieke debatten houden in overeenstemming met de Zwitserse wet”, aldus de DFAE.